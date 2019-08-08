Son Dakika Haberleri: İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (3)
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İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (3)

2 saat önce

CAN VE MAL KAYBI YOKKuşadası Körfezi'nde meydana gelen, Aydın, İzmir ve Manisa ile ilçelerinde hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (3), System.String[]

CAN VE MAL KAYBI YOK
Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen, Aydın, İzmir ve Manisa ile ilçelerinde hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Kuşadası Körfezi'nin kuzeybatı ucunda meydana geldiğini belirterek, "Bu fayın adı, 'Tuzla fayı. Bornova- Menderes- Doğanbey'e gidiyor, oradan denize ulaşıyor. 1992 yılında 6 büyüklüğünde deprem üretmişti. Bugün bu fayın denizdeki bir parçası kırıldı. Bu bir ana şoktu, artçılarını bekliyoruz. Yerin 18 kilometre derininde sığ bir deprem" diye konuştu.
Bu arada, Kuşadası Belediyesi'nde sarsıntıyla birlikte yaşanan panik de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin hızla dışarı çıktığı, bazılarının da telefonla yakınlarını aradıkları görüldü.


Kuşadası Körfezi, Manisa, Aydın, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
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