İzmir ve çevresinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak - Son Dakika

İzmir, Aydın ve Manisa'da hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İzmir ve çevresi gelecek haftayı az bulutlu ve sıcak geçirecek.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek bölgede hava sıcaklığının 37 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Mevsim normallerinin 10 derece üstündeki hava sıcaklığının İzmir, Manisa ve Aydın bölgesinde 15 Mayıs Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.