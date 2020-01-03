İzmir ve Denizli'de nakliyeciler kontak kapatma eylemi yaptı - Son Dakika
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İzmir ve Denizli'de nakliyeciler kontak kapatma eylemi yaptı

7 saat önce

İzmir ve Denizli'de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla kamyon ve tır garajlarında kontak kapatma eylemi yaptı.

İzmir ve Denizli'de nakliyeciler kontak kapatma eylemi yaptı, System.String[]

İzmir ve Denizli'de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla kamyon ve tır garajlarında kontak kapatma eylemi yaptı.

İzmir'de Işıkkent Nakliyeciler Sitesinde toplanan bir grup, dijital takograf uygulaması ve maliyetlerin yükselmesine tepki göstererek kontak kapattı.

Denizli'de de Bozburun Mahallesi'nde bulunan kamyon ve tır garajında toplanan grup, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasını protesto için kontak kapattı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, olay yerine gelerek sürücülerle görüştü.


Eylemcilerden Ramazan Bozkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, takograf uygulamasının belirli aralıklarla dinlenmeyi öngördüğünü fakat park alanlarında yer bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Kamyoncu esnafından çok sayıda belge istendiğinden şikayet eden Bozkaya, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini talep etti.


Kamyon şoförlerinden Ali Koca ise "Buradaki arkadaşların sorunu dijital takograf ve bakanlığa yük bildirimleri. Arkadaşların çoğu ilkokul mezunu, akıllı telefon kullanamayan arkadaşlar, bunu yapamazlar. Bu sistem ancak 10 yıl sonra, yeni nesil geldikten sonra olur." dedi.

Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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