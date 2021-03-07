İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler - Son Dakika

İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler

07.03.2021 14:43

Elazığ'da ve İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan 25 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, deprem öncesinde alınacak küçük tedbirlerle can kayıplarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Elazığ'da ve İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan 25 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, deprem öncesinde alınacak küçük tedbirlerle can kayıplarının önüne geçilebileceğini söyledi.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllerde taht kuran Doğan, deprem ilgili alınacak basit önlemleri AA muhabirine anlattı.

Doğan, Türkiye'nin deprem bölgesi üzerinde yer aldığını, hem Elazığ'daki hem de İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

"İlk 72 saat çok önemli"

Depremin çok zor bir durum olduğunu anlatan Doğan, "İlk 72 saat çok önemli. Enkaz altında kalıyorsun, yiyecek hiçbir şeyin olmuyor. Sesini duyuramıyorsun, işte bu yüzden basit önlemler almamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi deprem çantası. Gereken ekipmanları bunun içerisinde bulundurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Doğan, İzmir depremine Aksaray'dan 8 kişilik ekiple gittiklerini, deprem haberini alır almaz hazırlıklara başladıklarını ve görev açıklandıktan sonra hemen yola çıktıklarını anlattı.

En kısa sürede olay yerine vardıklarını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Orada gerekli kurumlardan görevlendirmeler ve planlamalar yapıldıktan sonra alanlara dağılıyoruz. Deprem enkazında AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde kurtarma işlemi yapıyoruz. Bizler UMKE olarak medikal kurtarma işlemi yapıyoruz. Enkaz altında bir ses duyulduğu zaman eğer ki o kişiye müdahale edebileceğimiz bir alan varsa giriş yaparak yaralıya ilk tıbbi müdahaleyi başlatıyoruz. Biz müdahaleyi yaptıktan sonra da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazın altından yaralımızı sağlıklı bir şekilde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ediyoruz."

Doğan, enkaz altında bir yaralıyı kurtarmayı "tarifi mümkün olmayan en kutsal görev" sözleriyle anlattı.

"Evlerimizde yaşam üçgeni belirlememiz gerekiyor"

Halkın deprem konusunda bilinçlenmesi gerektiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Deprem öncesinde devletimizin belirlediği toplanma alanları var, burayı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. İçerisinde besin, içecek, el feneri ve düdük gibi malzemelerin bulunması gerekiyor. Enkaz altında insanlar nasıl bir durumda olduğunu bilemiyor. Sesi duyabilmemiz için düdük çok önemli. Enkaz altında sesini duyurabilecek derman kalmıyor insanlarda. Evlerimizde yaşam üçgeni belirlememiz gerekiyor. Ailelerimizin tatbikat yapmaları gerekiyor. Evlerimizdeki dolap gibi sarsılmada düşebilecek eşyaların sabitlenmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. Vatandaşlarımız deprem olmadan bunları yerine getirirse hayatta kalmaları bir tık daha artar. Deprem anında da vatandaşlarımızın sokağa çıkıp trafiği meşgul etmelerini istemiyoruz. Bizlerin enkaz alanlarına ulaşımına engel oluyor. Enkaz alanında da işi olmayan insanların bulunmaması gerekiyor."

İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler
İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler
İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler
İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz 2 araç kafa kafaya çarpıştı ortalık savaş alanına döndü! 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı Uçakta yolcuları rahatsız edip soyunmaya çalışan kadını koltuğa bağladılar Mangal yaptıkları sırada bahçeye düşen 9.5 kiloluk taş köylüleri heyecanlandırdı! Meteor olduğunu iddia ediyorlar Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
14:18
Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı         
13:43
Son Dakika: Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ve çocuğu koruma altına alındı Son Dakika: Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ve çocuğu koruma altına alındı         
13:17
Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor         
12:12
Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı         
11:17
1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi oldu 1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi oldu         
09:47
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 14:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei