İzmir'de "Hayata saygı duruşu" kampanyası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de "Hayata saygı duruşu" kampanyası başladı

29.09.2022 16:00
İzmir'de "Hayata saygı duruşu" kampanyası başladı

İzmir ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

İzmir ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki Melih Özakat İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve öğrenciler pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekti.

Vali Köşger, öğrencilere yol veren sürücülerle sohbet etti, yayaya öncelik verilmesi ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Trafikte yayalara daha saygılı olunması gerektiğini anlatan Köşger, şunları kaydetti:

"Tüm sürücülerden isteğimiz dileğimiz şu; bir yaya ayağını attığı zaman akan trafiğin durması lazım. Bu saygıyı göstermemiz lazım, özellikle okul önlerinde çok daha dikkatli olmamız lazım. Tüm sürücülerin önceliği yayaya vermesini diliyoruz."

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mevlut Yıldız, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile okul müdürü ve öğrenciler katıldı.

Ödemiş'te de Zafer İlkokulu önünde sürücülere ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Kemalpaşa'da Merkez Cumhuriyet İlkokulu, Bayındır'da Kazım Dirik İlkokulu, Aliağa'da Atatürk Ortaokulu önündeki yaya geçitleri düzenlenen etkinlikte kırmızıya boyandı.

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü - Bigaspor: 3-2 İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü - Bigaspor: 3-2 Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi
Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Hayata saygı duruşu' kampanyası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 22:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de "Hayata saygı duruşu" kampanyası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement