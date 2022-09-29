"Tüm sürücülerden isteğimiz dileğimiz şu; bir yaya ayağını attığı zaman akan trafiğin durması lazım. Bu saygıyı göstermemiz lazım, özellikle okul önlerinde çok daha dikkatli olmamız lazım. Tüm sürücülerin önceliği yayaya vermesini diliyoruz."

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 'Hayata saygı duruşu' kampanyası başladı - Son Dakika

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