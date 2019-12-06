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İzmir ve İstanbul'da "torbacı"lara yönelik operasyon: 9 gözaltı
6 saat önce
İzmir ve İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:10 Kaynak: AA
İzmir ve İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir ve İstanbul'da
düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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