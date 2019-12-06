Son Dakika › Güncel › İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon - Son Dakika
İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
6 saat önce
İZMİR ve İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
İZMİR ve İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik, İzmir merkezli olarak İstanbul'da da yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ümit Akbulut, Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar