İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

İZMİR ve İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik, İzmir merkezli olarak İstanbul'da da yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.