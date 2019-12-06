Son Dakika Haberleri: İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
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İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

6 saat önce

İZMİR ve İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon, System.String[]

İZMİR ve İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik, İzmir merkezli olarak İstanbul'da da yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
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