İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 210 oldu - Son Dakika

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 210 oldu

27.04.2021 00:57
İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 210 oldu, System.String[]

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda operasyon gerçekleştirilen il sayısı 66'ya çıkarken, gözaltı sayısı da 210'a yükseldi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda operasyon gerçekleştirilen il sayısı 66'ya çıkarken, gözaltı sayısı da 210'a yükseldi.

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müşterek soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığına mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı.

210 şüpheli gözaltında

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 210 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı olan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 210 oldu - Son Dakika


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