İzmir ve Konya Merkezli Fetö Operasyonları: 53 Gözaltı Kararı
1 saat önce
İzmir ve Konya merkezli FETÖ soruşturmaları kapsamında çoğu muvazzaf asker 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir
ve Konya
merkezli FETÖ soruşturmaları kapsamında çoğu muvazzaf asker 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise muvazzaf asker olmak üzere 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli 11 ildeki operasyondaysa 23 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:26 Kaynak: İHA
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