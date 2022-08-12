İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı

12.08.2022 10:06

İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan İzmir ve Manisa'da, orman ve orman dışı alan olmak üzere 8 ayda toplam 455 yangın çıktı, 1573 hektar alan yangında zarar gördü.

İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı

İZMİR - İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan İzmir ve Manisa'da, orman ve orman dışı alan olmak üzere 8 ayda toplam 455 yangın çıktı, 1573 hektar alan yangında zarar gördü.

Hava sıcaklıklarının artması, vatandaşların orman ve orman dışı alanları bilinçsiz kullanımı nedeniyle pek çok yangın meydana geliyor. Çoğunluğu yaz aylarında olmak üzere 1 Ocak 2022'den 10 Ağustos'a kadar geçen zamanda İzmir ve Manisa'da 455 yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre İzmir'de 8 ayda 102 orman yangını çıktı, 606 hektar alan zarar gördü. 171 de orman dışı alanda yangın çıktı. Burada da 292 hektar alan yangında zarar gördü. Manisa'da ise 80 orman yangını meydana geldi, 555 hektar alan zarara uğradı. 102 adet de orman dışı alanda yangın meydana geldi. Burada, 120 hektar alan zarar gördü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; uçak, helikopter, arazöz gibi çok sayıda ekipmanla yangın ihbarının gelmesinden dakikalar sonra bölgeye intikal ediyor. Ekipler, hummalı bir çalışma ile yangınları söndürmek için mücadele sergiliyor.

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MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı
Kaynak: İHA

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı - Son Dakika
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