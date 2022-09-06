İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı

06.09.2022 11:36
İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı

İzmir ve Manisa'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda, uyum eğitimi haftasının 2. gününde öğrenciler derse başladı.

İzmir ve Manisa'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda, uyum eğitimi haftasının 2. gününde öğrenciler derse başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan program kapsamında, İzmir'de çocuklar okula velileriyle geldi.

Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokuluna velileriyle gelen çocuklar, heyecan yaşadı.

Öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından sınıflara yönlendirildi, arkadaşlarıyla tanıştı.

Okul Müdürü Yusuf Akarsu AA muhabirine, uyum sınıflarının bugün itibariyle derse başladığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Akarsu, "Bugün velileriyle gelen çocuklarımız okulumuzu gezecekler, tanıyacaklar. Yarın da çocuklarımızla baş başa kalacağız. Hem veliler hem çocuklar hem de biz çok heyecanlıyız. Bu yıl 123 çocuğumuz okula başladı. Zaten bir çoğunu ana sınıfından tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okula torunuyla gelen Aysel Öztürk, torununun okul heyecanını paylaşmak istediğini, kendisinin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Okulu çok beğendiklerini belirten Öztürk, "Çok mutluyum, torunumun sınıfını, okulunu görmek istedim. Okul da çok güzel. Akıllı tahta var. Öğretmen çok tatlı. Şirin bir öğretmen. Tabii bir hafta alışması gerekiyor. Çok güzel bir program yani. Bütün çocuklarımız için yeni eğitim öğretim hayatı hayırlı olsun. " dedi.

Oğlu Mirza Kızılhisar'ı okula getiren velilerden Ömer Kızılhisar da hem çocuklar hem de veliler için uyum haftasının çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında bizler çocuklardan daha çok heyecanlanıyoruz. Uyum haftası dedikleri şey hakikaten çok güzel geçiyor. Öğretmenimizle tanışıyoruz, öğretmenimizi tanıyoruz. Çocuğumuza emanet ettiğimizde gönlümüz, içimiz rahat oluyor. Okul yönetimi de harika bir uyum süreci geçiriyor, çok sağ olsun. Hepimizi okul sürecine alıştırıyor."

Bakan Yardımcısı Aşkar'dan ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, uyum haftası kapsamında, Manisa'daki bazı okulları ziyaret etti.

Şehzadeler ve Yunusemre'de Melek Urgancı Anaokulu, Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu, Sakarya Anaokulu ve 23 Nisan İlkokulunda inceleme yapan Aşkar, öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerle sohbet etti, okullardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Aşkar, bakanlık olarak uyum eğitimini oldukça önemsediklerini, yaz tatilinin ardından okulların ve öğrencilerin ders kitaplarının hazırlanması, yeni eğitim öğretim yılının eksiksiz başlaması için tüm eğitim camiasının var gücüyle çalıştığını söyledi.

Ziyaretlerde Bakan Yardımcısı Aşkar'a Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ile Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da eşlik etti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı - Son Dakika

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