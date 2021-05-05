İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil - Son Dakika

İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil

05.05.2021 10:35
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil, System.String[]

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, geçtiğimiz sene İzmir ve Manisa illerinde 285 adet yangının çıktığını ve bu zaman kadar yapılan çalışmalarda bu alanların yeniden ağaçlandırıldığını söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, geçtiğimiz sene İzmir ve Manisa illerinde 285 adet yangının çıktığını ve bu zaman kadar yapılan çalışmalarda bu alanların yeniden ağaçlandırıldığını söyledi. Derince, normalleşme dönemine geçildiğinde vatandaşların ormanlık ve piknik alanlara akın edeceğini ifade ederek, orman yangınlarını önlemek için ateş yakılmaması çağrısını yaptı.

Havaların ısınmasıyla beraber akla ilk gelen konulardan biri de orman yangınları oldu. Özellikle geçtiğimiz sene İzmir ve çevresinde çıkan yangınlarda binlerce hektar alan küle dönmüş ve on binlerce hayvan telef olmuştu. Geçen sene İzmir ve Manisa illerinde 285 yangın çıkarken, 4 bin 200 hektar alan alevlere teslim oldu. Yangınların ardından bir yandan temizleme çalışmaları başlamış, diğer yandan da yangınların çıkış nedeni ve varsa failleri aranmaya başlamıştı. İzmir ve Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK'nın üstlendiği iddia edilmişti. Ancak şu ana kadar İzmir'de çıkan orman yangınlarında herhangi bir terör bağlantısı bulunamadı. Diğer taraftan ise bazı yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı güvenlik kameraları tarafından da görüntülenmişti. Yangınların ardından yapılan ağaçlandırma çalışmaları ise bölgelerin yeniden yeşile bürünmeye başlamasını sağladı.

Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, bölge müdürlüğünün kapsamından yer alan İzmir ve Manisa illerinde geçtiğimiz yıl 285 yangın çıktığı bilgisini vererek, "Yaklaşık 4 bin 200 hektar alan yandı. Bu alanlar yandıktan sonra bizler hemen temizledik; yani ekonomik anlamda değerlendirilebilecek olan ürünleri kesip depolarımıza taşıdık. Diğer taraftan da aynı alanlarda arazileri sürüp dikime hazır hale getirdik. Kasım aylarında başlamak üzere de hepsini diktik. Şu anda geçen sene yanmış olan hiçbir alanımız boş değil. Ormanlar yandıktan sonra çok güçlü bir söndürme organizasyonumuz var. Biz ilk geçen sene İnsansız Hava Araçlarını (İHA) kullandık. Hava gücümüz çok iyi. Yangın söndürme konusunda Avrupa'da birinciyiz. Dünyada da en etkili ülkelerden biriyiz. Biz yangını söndürmekle bırakmıyoruz aynı alanları 'Geleceğe Nefes' mottosuyla hiçbir karış yeri boş bırakmadan ağaçlandırıyoruz. Geçen sene özellikle Görece'de, Çile'de, Bayındır'da, Turgutlu'da ve Ahmetli'de yangınlar oldu. Buralardaki alanlar söndürüldükten sonra hemen alanlar temizlendi ve dozerlerle sürülerek ağaçlandırıldı" dedi.

Vatandaşlara piknik ve anız yakmama uyarısı

Hedeflerinin öncelikle yangının çıkmasını engellemek olduğunu söyleyen Zafer Derince, "Yangın çıktıktan sonra söndürmek için gerekli eğitimlerimizi yaptık ama halkın bilinçlendirilmesi adına medyada, sosyal platformlarda ve her yerde yangına karşı hassas ve dikkatli olunması ile ilgili ilanlar oluşturduk. Bu noktada halkımızda ricamız kesinlikle pikniklerini piknik için ayrılmış yerlerde yapsınlar. Bağ ve bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar. Zaten bilimsel olarak da ateşle, anız yakmayla yapılan temizliğin çok faydalı olmadığı belirtiliyor. Özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde ateşle bahçe temizliği yapmayınız" uyarılarında bulundu.

Orman yangınlarında cezalar ağırlaştı

Orman yangınlarıyla alakalı ceza sisteminden de bahseden Derince, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarıyla ilgili kanunlarımızda 3-4 aşamalı bir ceza sistemimiz var. Özel ayrılmış yerler dışında ateş yakılırsa bunun cezası 1-3 yıl arasında hapis cezası ve idari para cezası oluyor. Sönmemiş izmarit veya herhangi bir yanıcı maddeyi sönmeden ormana atmanın cezası ise 2 yılda 7 yıla kadar hapis cezası ve söndürme masraflarının o kişilerden tahsil edilmesi. Kasten orman yakanlar olursa da bunların cezası da en az 10 yıl hapis cezası ve 10 bin gün adli para cezası. Terör amaçlı ve devlerin güvenliğine kasten yapılmış bir orman yangınına sebebiyet verilirse bunun cezası da müebbet hapis cezası."

Piknik amacıyla ormanlara gidip ateş yakılmamalı

Derince, pandemi nedeniyle birçok insanın evinde sıkıldığını belirterek, "Normalleşmeye geçtiğimiz zamanlarda halkımız kendini ormanlara, piknik alanlarına ve bahçelere atacak. Bizim endişemiz ormanlara piknik amaçlı gitmemeleri. Ormanlarda ateş yakmamaları. Havalar ısınmaya başladı. Özellikle bu yörede ilkbaharı çok yaşayamıyoruz. Direkt kıştan yaza geçiyoruz. Havalar ısınıyor, rüzgarlar çıkıyor. Dolayısıyla halkımız bu konuda hassas olursa ormanlarımız yanmaktan kurtulmuş olur" ifadelerini kullandı.

Derince son olarak ise orman yangınlarının söndürülmesinde erken ihbarın çok önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bir duman veya yangın şüphesi gördüklerinde Alo 112 veya 177 numaralarına ihbar vermelerini istedi. - İZMİR

İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil

Yangın, piknik, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil - Son Dakika


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