İzmir ve Manisa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz - Son Dakika

İzmir ve Manisa Büyükşehir belediyelerinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına yönelik destek kararı alındı.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan tüm sağlık personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla 20 Mart'tan itibaren metro, tramvay, gemiler ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak.

Ayrıca İZELMAN'ın açık otoparkları da sağlık çalışanlarına ücretsiz olacak.

Sağlık çalışanları, personel kurum kimlik kartlarını göstererek otobüslerine ücretsiz binebilecek. Uygulamanın, ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, dünyanın büyük bölümünde etkili olan virüsün Türkiye'de yayılmaması için tüm kurum ve kuruluşların alarma geçtiğini belirtti.

Bu mücadelenin ön saflarında, canlarını hiçe sayarak mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarının olduğunu aktaran Soyer, "Bana göre onlar, bu mücadelenin tartışmasız kahramanlarıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Sağlık emekçilerine her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Manisa

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de sağlık çalışanlarına toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı yoğun şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ergün, bu süreçte 17 ilçede sağlık çalışanlarının kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığının hiçbir maddi değerle ödenemeyeceğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız bu salgına karşı ciddi emek veriyor ve bu emeğe ne kadar teşekkür edilse azdır. Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve onlara şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık emekçisi kardeşlerimize jest olması düşüncesiyle 17 ilçemizde belediyemize ait otobüsler ve kooperatiflere ait ulaşım araçları dahil olmak üzere ulaşımı ücretsiz yaptık. Sağlık çalışanı kardeşlerimiz kimliklerini ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler."