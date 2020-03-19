İzmir ve Manisa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz - Son Dakika

İzmir ve Manisa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

6 saat önce

İzmir ve Manisa Büyükşehir belediyelerinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İzmir ve Manisa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz, System.String[]

İzmir ve Manisa Büyükşehir belediyelerinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına yönelik destek kararı alındı.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan tüm sağlık personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla 20 Mart'tan itibaren metro, tramvay, gemiler ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak.

Ayrıca İZELMAN'ın açık otoparkları da sağlık çalışanlarına ücretsiz olacak.

Sağlık çalışanları, personel kurum kimlik kartlarını göstererek otobüslerine ücretsiz binebilecek. Uygulamanın, ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, dünyanın büyük bölümünde etkili olan virüsün Türkiye'de yayılmaması için tüm kurum ve kuruluşların alarma geçtiğini belirtti.

Bu mücadelenin ön saflarında, canlarını hiçe sayarak mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarının olduğunu aktaran Soyer, "Bana göre onlar, bu mücadelenin tartışmasız kahramanlarıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Sağlık emekçilerine her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Manisa

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de sağlık çalışanlarına toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı yoğun şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ergün, bu süreçte 17 ilçede sağlık çalışanlarının kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığının hiçbir maddi değerle ödenemeyeceğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız bu salgına karşı ciddi emek veriyor ve bu emeğe ne kadar teşekkür edilse azdır. Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve onlara şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık emekçisi kardeşlerimize jest olması düşüncesiyle 17 ilçemizde belediyemize ait otobüsler ve kooperatiflere ait ulaşım araçları dahil olmak üzere ulaşımı ücretsiz yaptık. Sağlık çalışanı kardeşlerimiz kimliklerini ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler."

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 04:56:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir ve Manisa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]