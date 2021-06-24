İZMİR VE MANİSA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; BİNLERCE SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İZMİR ve Manisa'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında, Helenistik, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 7 bin 906 sikke ile 1073 arkeolojik buluntu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesi ile Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki adreslerde yasa dışı yollardan elde edilen ve satılması planlanan tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada Helenistik, Roma, Bizans ve İslam devletleri dönemlerine ait 7 bin 906 sikke ile 1073 arkeolojik buluntu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak L.Ö., H.D. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.