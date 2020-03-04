İzmir ve Manisa için sağanak yağış ve sel uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa için sağanak yağış ve sel uyarısı - Son Dakika

İzmir ve Manisa için sağanak yağış ve sel uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa için sağanak yağış, ani sel ve su baskını uyarısı yaptı.

İzmir ve Manisa için sağanak yağış ve sel uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa için sağanak yağış, ani sel ve su baskını uyarısı yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir ve Manisa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bugün akşam saatlerinde başlayacak ve yarın akşama kadar etkili olacak. Yapılan açıklamada İzmir'in genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Çeşme yarımadası ilçelerinde, gece yarısından itibaren il merkezi ve kıyı ilçelerde, yarın sabahtan itibaren ise doğu ilçelerinde, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı belirtildi.


Öte yandan yapılan açıklamada meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa hakkında yapılan açıklamada ise, "Manisa İl merkezinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verildi. - İZMİR

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği mültecilerin imdadına Türk askeri yetişti
Taksi şoförü aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, polis baskınında gözaltına alındı, 52 gün tutuklu kaldı Galatasaray, Manisa FK'nin 15 yaşındaki oyuncusu Efe Kansız'ı kadrosuna kattı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir ve Manisa için sağanak yağış ve sel uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]