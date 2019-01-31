Son Dakika Haberleri: İzmir ve Manisa'ya Rekor Yağış

İzmir ve Manisa'ya Rekor Yağış

2 saat önce

İzmir ve Manisa'da ocakta yağış rekoru kırıldı.

İzmir ve Manisa'ya Rekor Yağış, System.String[]
İzmir ve Manisa'da ocakta yağış rekoru kırıldı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu ay İzmir'de metrekareye 412 kilogram yağış düştü.

Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana görülen en yüksek miktar oldu. Böylece İzmir, metrekareye 397,1 kilogram yağışın düştüğü 1945'ten sonra en fazla yağışı gördü.

Kentte, 12 Ocak ise metrekareye düşen 57,7 kilogramla en yağışlı gün oldu.

Manisa da ocak ayında rekor yağış aldı. Kentte metrekareye 402 kilogram yağış düştü. Bu miktarla, kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en yağışlı ocak ayı yaşandı.

Ocak ayında Aydın'da metrekareye 217, Balıkesir'de 159,5, Çanakkale'de 105 kilogram yağış düştü.

Gelecek hafta da yağış var

Öte yandan, İzmir'de bugün de etkili olan yağış nedeniyle Torbalı ve Menderes ilçelerinde bazı tarım alanları zarar gördü.

Kentte bir süre yağış beklenmediği, salı, çarşamba ve perşembe günleri yağışların tekrar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:14 Kaynak: AA

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