İzmir ve Manisa'ya rekor yağış
37 dakika önce
İzmir, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana metrekareye 412 kilogramla en yağışlı ocak ayını yaşadı.
İzmir
, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana metrekareye 412 kilogramla en yağışlı ocak ayını yaşadı. Manisa
da metrekareye 402 kilogramla rekor yağış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17
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