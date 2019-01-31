Son Dakika Haberleri: İzmir ve Manisa'ya rekor yağış

İzmir ve Manisa'ya rekor yağış

37 dakika önce

İzmir, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana metrekareye 412 kilogramla en yağışlı ocak ayını yaşadı.

İzmir ve Manisa'ya rekor yağış, System.String[]
İzmir, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana metrekareye 412 kilogramla en yağışlı ocak ayını yaşadı. Manisa da metrekareye 402 kilogramla rekor yağış aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 

Ekonomi
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