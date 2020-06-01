İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde yoğunluk - Son Dakika

İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde yoğunluk

İZMİR - 1 Haziran normalleşme süreci kapsamında şehirlerarası yasağın kalkmasıyla vatandaşlar, İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu. İzmir'den Manisa istikametine giden vatandaşların oluşturduğu trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 15 ilde başlatılan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir'de birçok vatandaşın araçlarıyla yola çıktığı görüldü. Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi, Anadolu Caddesi ve Ankara Caddesi'nde sabahın ilk saatlerinde yoğun bir trafik oluştu.