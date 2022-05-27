İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak

İzmir ile Midilli Adası arasındaki vapur seferlerinin 17 Haziran Cuma günü başlayacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar İzmir'de bir araya geldi.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'nın da katıldığı toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu.

Soyer, İzmir-Midilli hattının biletlerinin Midilli'de de satılmasını istedi.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Balkiza'dan da kapı vizesi talebinde bulunan Soyer, "Biz kar etmeyi düşünmüyoruz. Sadece bu hattı yaşatmak, bu şehirlerimize yapacağımız en büyük katkıdır. Aynı heyecanı sizden de görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Midilli Belediye Başkanı Kytelis??????? ise "Biz iki halkın iş birliğine, dostluğuna, kardeşliğine inanıyoruz. Özellikle iki belediyenin. Midilli halkının da mesajı bu yönde. Bu görüşmenin, iki şehrin kardeş şehir olması yönünde de ileride bir adım olmasını umuyoruz. Sizleri Midilli'ye bekliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Tek yön ücret 50 avro

İzmir-Midilli arasındaki ilk vapur seferi, 17 Haziran Cuma günü saat 09.30'da Alsancak Limanı'ndan başlayacak.

Vapur, 2 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından Midilli'ye varacak, 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra Midilli'den hareket ederek İzmir'e dönecek.

Haftada bir yapılması planlanan İzmir-Midilli seferlerinin sayısı gelen taleplere göre artırılabilecek. Tek yön ücreti ise 50 avro olacak.

İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak Vapuru ile yapılacak seferlerin Türkiye acente işlemleri İZDENİZ tarafından yürütülecek.

Bilet satışları çevrim içi yapılacak. Ayrıca Alsancak Limanı'nda kurulacak ofiste de bilet satış hizmeti verilecek.

Yeşil pasaport ve Schengen vizesi olanlar seyahatten yararlanacak.