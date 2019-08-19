Son Dakika Haberleri: İzmir ve Muğla'daki orman yangınları büyüyor: Bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı
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İzmir ve Muğla'daki orman yangınları büyüyor: Bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı

12 dakika önce

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri ile İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bölgedeki bazı köy ve mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir ve Muğla'daki orman yangınları büyüyor: Bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı, System.String[]
Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri ile İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bölgedeki bazı köy ve mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Dört noktada yangın var, en önemlisi Karabağlar mevkisinde. Karabağlar'daki yangın ile ilgili bir köyün boşaltılmasına karar verdik" dedi.
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Karabağlar, İzmir, Muğla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:59 
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