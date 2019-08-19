İzmir ve Muğla'daki orman yangınları büyüyor: Bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri ile İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bölgedeki bazı köy ve mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Dört noktada yangın var, en önemlisi Karabağlar mevkisinde. Karabağlar'daki yangın ile ilgili bir köyün boşaltılmasına karar verdik" dedi.