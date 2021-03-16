İzmir ve Sakarya'dan Bingöl'ün köy okullarına uzanan "gönül bağı" kurdular - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İzmir ve Sakarya'daki hayırseverler tarafından gönderilen giyim malzemelerini Bingöl'ün 41 dağ köyündeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.

Bingöl Valiliği koordinesinde başlatılan "Kardeşlik Yılı Projesi" kapsamında İzmir ve Sakarya İl müftülükleri, "kardeş kent" olarak belirledikleri Bingöl'e TDV aracılığıyla 7 bin 100 mont, bot, atkı, bere, eldiven gönderdi.

TDV Bingöl Şubesi görevlileri, zorlu yolları aşarak 41 köy okulunda minik yüzleri güldürmeyi başardı.

Hayırseverlerin yazdığı notları da hediyelerle ileten TDV ekipleri, gönül köprüsü kurmaya çalıştı.

Hediye kıyafetleri giyerek okul bahçesine çıkan öğrenciler, soğuk havaya rağmen keyifli zaman geçirdi.

"Kardeşlik bağının ne kadar güçlü olduğunu gördük"

Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesi Yöneticisi Mahmut Yiğitbaş, AA muhabirine, "Kardeşlik Yılı Projesi"ne destek için TDV'nin çalışma başlattığını anlattı.

Bu kapsamda İzmir ve Sakarya İl müftülüklerinin Bingöl'ün köy okullarındaki öğrencileri "kardeş" olarak belirlediğini ifade eden Yiğitbaş, öğrencilerin üşümemesi için giyim malzemesi gönderildiğini dile getirdi.

Öğrencilerin mutluluğuna çok sevindiklerini belirten Yiğitbaş, şöyle konuştu:

"Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediyelerini ulaştırmaya çalıştık. Paketlemeler sırasında gönüllerimiz, hayırseverlerin yazdığı çok anlamlı notlarla karşılaştı. Gönüllerimiz de hüzünlenip mutlu oldu. O notları paketlerin içerisine yerleştirdik. Bu kardeşlik bağının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Kış mevsimi bitmeden öğrencilere giysilerini ulaştırdık."

Yiğitbaş, TDV'nin bu tür faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.