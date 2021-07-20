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Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kurban Bayramı kutlanıyor

20.07.2021 07:49

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Kütahya, Yalova, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Kütahya, Yalova, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da vatandaşlar Ulu Cami başta olmak üzere kentin simge camilerine akın etti.

Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tutan vatandaşlara, kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar da anlatıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Bayram namazını Reşadiye Camisi'nde kılan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Ayyıldız'a, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da eşlik etti.

Kütahya

Kütahya'da, Kovid-19 önlemlerine uyularak bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Namaz sonunda tekbirler getirilerek dualar edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın dargınlıklar ve küslüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını temenni etti.

Kovid-19 salgınının devam ettiğini belirten Çelik, "Bayram inşallah güzel günlerin gelmesine vesile olur. Unutmayalım ki salgın devam ediyor. Salgından kurtulmamız için aşı olmak çok önemli. Bayram süresince aşı merkezlerimiz hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Protokol, daha sonra örtüsü ve sandukaları yenilenen Zağnos Paşa Türbesinde dua etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün İslam alemine ve tüm Türkiye'ye huzur, sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Şıldak, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Hayata yol ver sloganıyla dikkat çekmeye çalıştığımız trafik kurallarına uyulması hususunda hassasiyetin artarak devam etmesi ve kazasız, belasız hayırlar içinde bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise bütün vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bayramlar paylaşmaktır, berekettir, iyiliktir, inşallah nice bayramlara hep birlikte kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ederek, vatandaşların bayram süresince Kovid-19 konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da birlik ve beraberlik içinde kesilen kurbanların ve duaların kabul olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ise tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik ederek, insanların sağlıklı güzel bayramlara erişmesi temennisinde bulundu.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk de camiye gelerek vatandaşlarla beraber bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti.

Yalova

Yalova'da bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren camilere akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, daha sonra sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaştı.

Kurban ibadetini de yerine getirmek isteyen vatandaşlar, mezarlıklara giderek yakınlarını kabirleri başında dualarla andı.

Son olarak belediye tarafından kurban kesimi için belirlenen yerlere gitmeye başlayan vatandaşlar, Kurban Bayramının İslam alemine huzur getirmesini diledi.

Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor

Kurban Bayramı, Bayram, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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