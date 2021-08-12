İzmir ve Uşak'ta polis ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Polisler, birçok uygulama noktasının dışında İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş'den (İZOTAŞ) çıkan başta otobüs olmak üzere, dolmuş ve minibüsleri denetledi.

Şoförlere alkol kontrolü yapan ekipler, takograf ve sürücü belgesini sorguladı. Yolcular da kemer ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

Öte yandan, firmaların sefer öncesi Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) girdikleri şoförlerin isimleri kontrol edildi.

Bir şehir içi minibüsünde sürücü değiştirildiği fark edilince her iki şoför ve araç sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Uşak'ta da denetimler devam ediyor

Uşak'ta polis ekiplerince yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor.

Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde takograf sürüş bilgileri kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücüleri maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Öte yandan otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yapıldı.

Muş'tan Manisa'ya seyahat eden Şükrü Barın, gazetecilere, güzergah boyunca birçok kentte bu tür denetimlere rastladıklarını söyledi.

Yolcu otobüsü şoförü Emrah Gülgeldi ise seyahat sürecince yolcuları kemer takmaları ve maske kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyardıklarını belirtti.