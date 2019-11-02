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İzmir, Venedik'e döndü

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ana su borusu patladı.

İzmir, Venedik'e döndü, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ana su borusu patladı. Borunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Alınan bilgilere göre, olay, Konak ilçesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekiplerinin cadde üzerinde yol yapım çalışması sırasında su borusu patladı. Patlayan borudan çıkan sular cadde ve sokakları göle çevirdi. Yol üzerinde su birikintileri oluşurken, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler evlerine giremedi. Ekiplerin suyu kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
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