İzmir Vergi Dairesi Başkanı Alanlı'dan "yapılandırmayı son güne bırakmayın" çağrısı - Son Dakika

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile ilgili başvuruların son güne bırakılmaması çağrısında bulundu.

Alanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla ilgili yapılandırmanın mükellef ve borçlular açısından getirdiği avantajlara dikkat çekti.

Pandemi süreci nedeniyle başvuruların internet üzerinden yapılması ve son günlere bırakılmaması hususuna dikkati çeken Alanlı, "Vatandaşın kamuya olan borç yükünü azaltacak bu yapılanmanın mükellefe birçok avantaj getiriyor." dedi.

Tüm vergilerin yanı sıra idari para cezaları, öğrenci kredisi ve ecrimisil borçların da kanun kapsamında yapılandırabileceğini belirten Alanlı, yararlanmak isteyenler için peşin ve taksitli ödeme seçenekleri bulunduğunu da aktardı.