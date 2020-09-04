İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı göreve başladı

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına atanan Ömer Alanlı, yeni görevine başladı.

İzmir Vergi Dairesinden yapılana açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 21 Ağustos 2020'de yapılan görevlendirmelerle İzmir Vergi Dairesi Başkanı olarak atanan Ömer Alanlı, törenle görevi teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanlı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşlarla iş birliği içinde olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin bildiği gibi çalışmak bir hizmet koşusudur. Bu farkındalıkla başlayacağımız yolda Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda birlikte yol alacağız. Devletimizin yararını gözetme hedefine ulaşmak için temel amacım tüm paydaşlarımızın da iş birliğini güçlendirecek bir ekip ruhuyla birlikte çalışmak. Başarının paydaşlarımızın, önerileri, katılımları ve çabası ile olabileceğinin idrakindeyiz. Paydaşlarımızın fikir ve görüşlerinden yararlanarak güzel ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmaya daha etkin ve etkili iletişim yöntemlerini sağlamaya gayret göstereceğiz."

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bir göreve atanan eski başkan Rıfat Engin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Alanlı, yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diledi.