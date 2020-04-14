İZMİR 'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin' - Son Dakika
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İZMİR 'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'

6 saat önce

'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'İZMİR Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ebru Tonk, evcil hayvanların koronavirüs salgını nedeniyle terk edilmemesini isteyerek, "Evde kalan kedi ve köpeklerin sokağa terk edilmeleri halinde bulundukları ortama alışmaları zor.

'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'

İZMİR Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ebru Tonk, evcil hayvanların koronavirüs salgını nedeniyle terk edilmemesini isteyerek, "Evde kalan kedi ve köpeklerin sokağa terk edilmeleri halinde bulundukları ortama alışmaları zor. Terk edilmenin vereceği psikolojik tramvayla bağışıklık sistemleri çöker ve sokaktaki hastalıklara açık hale gelirler. Lütfen evcil hayvanlarınızı terk etmeyin" dedi.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ebru Tonk, evlerinde evcil hayvan besleyen bazı kişilerin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından kedi ve köpeklerini terk etmeye başladıklarını söyledi. Bugüne kadar evcil kedi ve köpeklerden insanların virüsü kaptığına dair herhangi bir vaka olmadığını söyleyen Tonk, "Evcil hayvanlarla sağlıklı yaşayabilmeniz için onları düzenli olarak veteriner hekim kontrolüne götürmeniz, bakım ve beslenmelerine özen göstermeniz, aşı ve parazit tedavilerini takip etmeniz ve genel hijyen kurallarını takip etmeniz yeterlidir" dedi.

'TERK EDİLMEK, BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ ZAYIFLATIYOR'

Veteriner Hekim Ebru Tonk, evde kalan kedi ve köpeklerin sokağa terk edildiklerinde bulunacakları yeni ortama alışmalarının çok zor olduğunu belirterek, "Öncelikle, terk edilmenin vereceği psikolojik tramvayla ciddi sorunlar yaşayacaklar ve bağışıklık sistemleri düşecektir. Bağışıklık sistemi zayıflamış bir hayvanın sokaktaki hastalıklara açık olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca, ortamdaki diğer hayvanlara alışması, onların da yeni gelen hayvanı kabullenmesi zordur. Örneğin, araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yolun karşısına geçmeleri bile sorun olacaktır. Lütfen, ailemizin bir bireyi olarak görmemiz gereken evcil hayvanlarımızı terk etmeyelim" diye konuştu.

'ONLAR BİZİM DOSTUMUZ'

Ayrıca, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Basın Sözcüsü Şule Baylan da hayvanların bu süreçte çok yalnız kaldıklarını söyledi. Evcil hayvanların terk edilmemesi için vatandaşlara seslenen Baylan, "Onlar bizim dostumuz. Sokakta yalnız kalan hayvanlarımızı da unutmayalım ve onların da yardımlarına koşalım" çağrısı yaptı.

İZMİR 'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:32 Kaynak: DHA

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