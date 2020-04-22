İZMİR Virüsü hiçe sayıp alışveriş yaptılar - Son Dakika

Virüsü hiçe sayıp alışveriş yaptılar

İZMİR'de vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıkarak adeta sokaklara akın etti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda alışveriş yapan insanların yoğunluğu pes dedirtirken, araç trafiği nedeniyle de caddelerde uzun kuyruklar oluştu.

Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan alışverişi hareketliliği yaşandı.

'UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU?'

Kısıtlama öncesinde İzmir'de vatandaşlar Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşı'nda yol boyunca dükkanların olduğu Havra Sokağı'nda dükkanlara girip, çıkıp sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışveriş yaptı. Çarşı ve çevresi bilinçsizce hareket eden maskeli ve maskesiz vatandaşların sergilediği görüntülere sahne olurken, caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafenin göz ardı edildiği görüldü. Otobüs duraklarında vatandaşlar dip dibe otobüs bekledi.