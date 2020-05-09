İZMİR Virüsü yendi, 17 gün sonra annelik hayaline kavuştu - Son Dakika
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İZMİR Virüsü yendi, 17 gün sonra annelik hayaline kavuştu

6 saat önce

Virüsü yendi, 17 gün sonra annelik hayaline kavuştuİZMİR'de, hamileliğinin 37'nci haftasında koronavirüs kaptığı tespit edilen ve hastanede tedaviye alınan 23 yaşındaki Zeynep Gümüş, virüsü yendi.

Virüsü yendi, 17 gün sonra annelik hayaline kavuştu

İZMİR'de, hamileliğinin 37'nci haftasında koronavirüs kaptığı tespit edilen ve hastanede tedaviye alınan 23 yaşındaki Zeynep Gümüş, virüsü yendi. Testleri negatif çıkan Gümüş, 4 Mayıs'ta da sezaryen yöntemiyle doğurduğu kız çocuğuna 'Öykü' ismini verdi. Bebeğinin koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla mutluluğunun katlandığını belirten Gümüş, "Hastalığı öğrendiğimde çok korktum. Kendimi mi yoksa savunmasız bebeğimi mi düşüneceğimi bilemedim. Ancak daha sonra hem hastalığı hem de doğumu sağ salim atlatacağıma inandım. Annelik tarifsiz bir duyguymuş" dedi.

İzmir'de yaşayan Zeynep Gümüş, geçen 5 Nisan'da 37 haftalık hamile olduğu sırada, halsizlik, kas ve eklem ağrıları şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede hem eşi Musa Gümüş'e (27) hem de kendisine koronavirüs testi yapıldı. Gümüş çifti, ertesi gün testlerinin pozitif çıktığını öğrendi. Haberi alınca yıkılan ve çok korktuğunu ifade eden Gümüş, aynı gün Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde tedaviye alındı, eşi ise evinde karantinaya alındı. Hastanede uygulanan iki haftalık tedavinin ardından laboratuvar incelemelerinde durumunun iyi gözükmesinin ardından yeniden test yapılan Gümüş'ün virüsü yendiği anlaşıldı. Bir hafta sonra sezaryen yöntemiyle doğuma alınan Zeynep Gümüş, kendisiyle beraber virüsü yenen eşiyle 'Öykü' adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Koronavirüs testi yapılan Öykü bebeğin sonuçlarının negatif çıktığı ve sağlıklı olduğu belirlendi.

'KENDİMİ Mİ YOKSA SAVUNMASIZ BEBEĞİMİ Mİ DÜŞÜNECEĞİMİ BİLEMEDİM'

Koronavirüs belirtilerinin ilk gözüktüğü sırada buna ihtimal vermediğini belirten Gümüş, "Ben ilk olarak hamilelikten şüphe ettim. Çünkü artık sonlara doğru yaklaşıyordum. Fena halde bir halsizlik, bel, kas ve eklem ağrıları vardı. Bacaklarım ve boynum çok ağrıyordu. Yaklaşık 2-3 gün sürdükten sonra artık hastaneye gitmek zorunda kaldım. Çünkü artık yataktan ağlayarak kalkar olmuştum. Testin ardından ben sonucunda hala pozitif olacağını düşünmüyordum. Ertesi gün evde tek başımayken telefonum çaldı ve pozitif olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım, üzüldüm ve ağladım. Kendimi mi yoksa savunmasız bebeğimi mi düşüneceğimi bilemedim. Ancak daha sonra hem hastalığı hem de doğumu sağ salim atlatacağıma inandım. Önce çok korktum, ancak sonradan başaracağım deyip, inandım" dedi.

'ANNELİK TARİFSİZ BİR DUYGUYMUŞ'

Hastanedeki tedavi sürecinde her zaman pozitif düşündüğünü belirten Gümüş, "Kendimi üzmedim. Bebeğim yanımda olduğu için kendimi yalnız da hissetmedim. Ailem, arkadaşlarım, bütün çevrem çok desteklediler beni. Doktorlar da çok ilgilendiler" dedi. Gümüş, bebeği kucağına aldığı ilk anın çok başka bir duygu olduğunu belirterek, "İlk defa anne oluyorsun ve böyle bir şey başına geleceğini düşünmüyorsun. Hastalığı sağ salim atlattım, doğumu da atlatacağım dedim ve atlattım. Annelik tarifsiz bir duyguymuş. Bebeğimi kucağıma aldığımda hissettiklerim de tarifsizdi" dedi.

Bundan sonra da tedbiri elden bırakmayacağını ifade eden Gümüş, "Bir bebeğim var ve bunun için çabalayacağım. İsmini 'Öykü' koymamızın iki sebebi var. Hem eşimle tanışma hikayemizden hem de bu başımıza gelenlerden ötürü" dedi.

'DOĞUM SIRASINDA YERİMDE DURAMADIM'

Baba Musa Gümüş de "Kötü hissetsem bile eşime hiçbir şekilde yansıtmadım. Çok şükür geçti, atlattık ve çocuğumuz geldi. Bebeğime bir şey olacak diye tabii ki endişelendim, ancak eşimin testleri iki kez negatif çıkınca ben de rahatladım. Doğum sırasında yerimde duramadım. Yağmur yağıyordu, ancak ben arabanın içine giremeyip, sürekli hastane bahçesinde yürüyordum. Artık önümüzde güzel günler var" dedi.

'37 HAFTALIK OLMASI ZORLU BİR SÜRECE SEBEP OLDU'

Zeynep Gümüş'ün sezaryen operasyonunu gerçekleştiren Op. Dr. Emrah Beyan da, hastalığın 37 haftalıkken gerçekleşmesinin kendileri için zorlu bir süreç yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Karşımızda hem bir hasta hem de doğsa bütün organlarıyla tam olacak bir bebek vardı. Hastalığın kendisi de yeni olduğu için bizde soru işaretleri oluştu. Gebeliğin kendisi zaten bağışıklık sisteminin düşmesine sebep olan bir durum. Bir inisiyatif almak zorunda kaldık ve erken doğumu tercih etmedik. 2 haftalık bir yatış süreci oldu. Laboratuvar ve görüntüleme tekniklerinde durumunun gerilediğini gördük. Bunun üzerine normal seyrinde gebeliğinin takip etmesini düşündük. En nihayetinde Zeynep 41'inci haftaya kadar geldi ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Hastamızı son gününe kadar sağlıklı bir şekilde getirmeyi başardık"

İZMİR Virüsü yendi, 17 gün sonra annelik hayaline kavuştu

Zeynep Gümüş, Koronavirüs, İzmir, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:13 Kaynak: DHA


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