İzmir voleybolda Play-Off'a çıkıyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonda A Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka ile 4'üncü sırayı alan Göztepe, yarın Bursa'da başlayacak Play-Off yarı final maçlarında sahne alacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek yarı final müsabakalarında 1'inci Grup'ta yer alan Göztepe, ilk maçında 12.00'de Edremit Belediyesi Altınoluk ile kozlarını paylaşacak. 2'nci Grup'taki Karşıyaka ise aynı salonda 18.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Göz-Göz, çarşamba günü Sigorta Shop Kalecik Belediye, perşembe günü Nevşehir Belediyespor'la rakip olacak. Karşıyaka, çarşamba günü Adam Voleybol, perşembe günü ise Bolu Belediyespor'la karşılaşacak. İki İzmir temsilcisi kendi gruplarında ilk 2'de yer alarak son 4 takım arasına isimlerini yazdırmayı hedefliyor. Final müsabakaları 21- 23 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Finalde ilk 2 sırayı alacak 2 ekip, 2021-22 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.