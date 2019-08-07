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İZMİR Yabani saka kuşu avcılığına para cezası

1 saat önce

Yabani saka kuşu avcılığına para cezasıİZMİR'in Dikili ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yabani saka kuşu avcılığı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişiye para cezası uygulandı.

Yabani saka kuşu avcılığına para cezası
İZMİR'in Dikili ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yabani saka kuşu avcılığı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişiye para cezası uygulandı. Yakalanan yabani 120 saka kuşu ise doğaya salındı.
Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (salı) saat 10.00 sıralarında gelen bir ihbarla, kentte kaçak avcılık yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Dikili'nin Ilıca Mevkisi'nde yabani saka kuşlarını avlayan M.K., A.M. ve M.M. adlı 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde bulunan kamyonetteki kafesleri kontrol eden ekipler, yabani 120 saka kuşunu buldu. Ayrıca çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 3 kişiye toplam 81 bin 795 lira para cezası uyguladı. Ele geçirilen kuşlar, işlemlerin tamamlandıktan sonra doğaya salındı.
Jandarma, Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:45 Kaynak: DHA
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