İzmir yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2 - Son Dakika

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İzmir yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2
6 saat önce
İZMİR Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2 (ekiyle)
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:12 Kaynak: DHA
İZMİR Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2 (ekiyle)
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