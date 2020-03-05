İzmir yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2 - Son Dakika

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İzmir yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2
6 saat önce
İZMİR Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
İZMİR Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü-2
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