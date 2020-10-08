İzmir yağmura teslim - Son Dakika

İzmir yağmura teslim
08.10.2020 17:06
İzmir yağmura teslim İzmir'de öğlen saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.
İzmir yağmura teslim
İZMİR - İzmir'de öğlen saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı yaşanırken, bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü.
İzmir, öğlen saatlerinde başlayan yağmura teslim oldu. Pek çok ilçede görülen yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı da gözlenirken, sele dönen yollarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini beklemeye başladı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.
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