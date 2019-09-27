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İzmir yangın tatbikatı heyecan yarattı

55 dakika önce

Yangın tatbikatı heyecan yarattıİzmir'de toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Telekom binasında büyük çaplı bir tatbikat düzenlendi.

İzmir yangın tatbikatı heyecan yarattı, System.String[]

Yangın tatbikatı heyecan yarattı

İzmir'de toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Telekom binasında büyük çaplı bir tatbikat düzenlendi.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir İtfaiyesi ve Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yangın tatbikatı heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Birçok kişi itfaiyenin tatbikatını ve yangın söndürme çalışmalarını izledi. Tatbikat gereği Alsancak'taki Türk Telekom hizmet binasında çıkan temsili yangına müdahale edildi. Binadan dumanlar yükselmesi üzerine içerdeki çalışanlar tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler merdivenli itfaiye aracıyla binada mahsur kalan çalışanları kurtardı. AKS 110 ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatın ardından İzmir İtfaiyesi uzmanları tarafından ev yangınlarına müdahale konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Türk Telekom, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:16 Kaynak: DHA
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