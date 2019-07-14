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İZMİR Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı

14 saat önce

Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde şarja takılı cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bakican A., gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde şarja takılı cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bakican A., gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 yaşındaki kızıyla birlikte aynı yangında yaralanan ve hastanedeki tedavisi süren anne Ebru A.'ya oğlunun öldüğü henüz söylenemezken, cezaevindeki baba C.A. ise jandarmalar arasında ceza törenine getirildi.
Karşıyaka Mahallesi 5'inci Cadde'de bulunan 2 katlı binanın ilk katındaki dairede, geçen 12 Temmuz Cuma günü saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yatak odasında şarj için prize takılı olan cep telefonunun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangını fark eden komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunup, yardıma koştu. Eve giren komşular, salonda uyuyan Ebru A. ve 2 yaşındaki kızını dışarı çıkardı. Yangından son anda kurtulan ve yüzünde yanık oluşan Ebru A., gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, evi kontrol etti. Bu sırada yatak odasına giren itfaiye, Ebru A.'nın oğlu Bakican A.'nın yanmış cesedini buldu. Bakican A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Buradaki otopsinin ardından küçük Bakican'ın yakınları tarafından alınan cenazesi bugün öğlende Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, çocuğun bir suçtan dolayı Buca Cezaevi'nde babası C.A., jandarmalar arasında getirildi. Aynı yangında yaralanan ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Ebru A. ise cenaze törenine getirilmedi. Anne Ebru A.'ya halen oğlunun öldüğünün söylenemediği öğrenildi. Ailenin az sayıdaki yakınınında katılımıyla kılınan namazın ardından küçük Bakican'ın cenazesi Arslanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
İZMİR Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
Torbalı, İzmir, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:42 Kaynak: DHA
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