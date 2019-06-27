Son Dakika Haberleri: İzmir yanıyor, aşırı sıcaktan bunalanlar Çeşme'de serinliyor
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İzmir yanıyor, aşırı sıcaktan bunalanlar Çeşme'de serinliyor

1 saat önce

İzmir'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunalttı.

İzmir'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunalttı. Sıcak hava nedeniyle nefes almak zorlaşırken, vatandaşların bazıları ünlü tatil merkezi Çeşme'deki dalgalı denizde serinlemeye çalıştı. İzmir'de hava sıcaklığının 40 derece, bazı noktalarda 42 dereceye kadar yükselmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinleyebileceği alanlarda güneşten korunmaya çalıştı. İzmir'in en önemli ilçelerinden olan ve tatilcilerin akınına uğrayan Çeşme'de de, sıcaktan bunalanlar plajlara ve koylara akın etti. Kente rüzgarlı bir hava hakim olurken, vatandaşlar denizde serinlemeye çalıştı. Çeşme'nin kuzey rüzgarlarına açık olan Ilıca ve Pırlanta plajlarında köpük köpük dalgaların arasında denize girerek serinleyen tatilciler, yazın keyfini çıkardı.
SÖRF KEYFİ Rüzgar, dünyanın en dikkat çeken sörf merkezleri arasında yerini alan Alaçatı Sörf Merkezi'nin de hareketlenmesine yol açarken, sörf meraklıları da büyük bir keyif yaşıyor. Sörf yapanların tercih ettiği Pırlanta Plajı ise yabancı turistlerin akınına uğradı. Kite Sörf meraklısı yabancı turistler, köpük köpük dalgaların arasında esen rüzgarın da yardımıyla sörf keyfi yaptı.
(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
İzmir yanıyor, aşırı sıcaktan bunalanlar Çeşme'de serinliyor
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
Değerli Taş, Çeşme, İzmir, Güncel
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