İzmir Yarı Maratonu 6 Eylül'de

Dünyayı saran salgının ardından, Türkiye'deki ilk uzun yol koşusu 6 Eylül Pazar günü koşulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yer alacağı 8. İzmir Yarı Maratonu 07.30'da başlayacak.

8. İzmir Yarı Maratonu'nda geri sayım başladı. "Spor kenti İzmir" vizyonu çerçevesinde düzenlenen maraton 6 Eylül Pazar günü 07.30'da başlayacak. Cumhuriyet Meydanı-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında düzenlenecek 21 kilometre 97 metrelik yarış, küresel salgının ardından Türkiye'deki ilk uzun yol koşusu olacak. Koşuya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.

500 kişi ile sınırlandırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun önerdiği kurallar çerçevesinde en üst düzeyde korona virüs önlemlerinin alınacağı koşuya katılım 500 kişi ile sınırlandırıldı.

Sporcular kendilerine ayrılan alanda aralarında 1,5 metrelik mesafe bulunacak şekilde ısınacak. Ardından yan yana dört sporcu start koridoruna girecek ve arka arkaya 10'ar saniye ara ile yarışa başlanacak. İki bin beş yüz metre aralıklarla kurulacak su istasyonları da pandemiye uygun olarak düzenlenecek.

Yarışın madalya töreni temassız ortamda yapılacak

Sporculara göğüs numaralarını içeren kit, yarıştan bir gün önce 5 Eylül Cumartesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak etkinlik alanında randevu sistemiyle verilecek. Kitin dağıtımı sırasında sosyal mesafe ve hijyen önlemleri gözetilecek. Göğüs numarası taşıyan koşucuların dışında kimse parkur içerisine alınmayacak. - İZMİR