İzmir Yarı Maratonu 6 Eylül'de koşulacak

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye'deki ilk uzun yol koşusu 6 Eylül Pazar günü İzmir'de koşulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de koşucular arasında yer alacağı 8'inci İzmir Yarı Maratonu pazar günü saat 07.30'da başlayacak. Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı'nın geçilip yine Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak 21 kilometre 97 metrelik yarış, pandemi önlemleriyle yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun önerdiği kurallar çerçevesinde en üst düzeyde koronavirüs önlemlerinin alınacağı koşuya katılım 500 kişi ile sınırlandırıldı. Sporcular kendilerine ayrılan alanda aralarında 1.5 metrelik mesafe bulunacak şekilde ısınacak. Ardından yan yana dört sporcu start koridoruna girecek ve arka arkaya 10'ar saniye ara ile yarışa başlayacak. Aralıklarla kurulacak su istasyonları da pandemiye uygun olarak düzenlenecek.

MADALYA TÖRENİ TEMASSIZ OLACAK

İzmir Yarı Maratonu'nda sporculara göğüs numaralarını içeren kit, yarıştan bir gün önce yarın Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak etkinlik alanında randevu sistemiyle verilecek. Kitin dağıtımı sırasında sosyal mesafe ve hijyen önlemleri gözetilecek. Göğüs numarası taşıyan koşucuların dışında kimse parkur içerisine alınmayacak. Organizasyon sonrası madalya töreni de temassız yapılacak.