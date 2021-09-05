İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen maratona 2 bin sporcu katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve hijyen kurallarının uygulandığı maraton, Cumhuriyet Meydanı ve İnciraltı parkuru arasında yapıldı.

Kenya ve Etiyopyalı atletler birincilik elde etti

Kadınlarda Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony 1.14.21, erkeklerde ise Etiyopyalı Getaye Gelaw 1.02.42'lik dereceleriyle genel klasmanda birincilikleri elde etti.

Genel klasmanda Türk sporculardan erkeklerde Hüseyin Can, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan, kadınlarda ise Hasibe Demir, Meryem Kılınç Gündoğdu, Pınar Demir dereceye girdi.

Erkeklerde, 35-39 yaşta Tahsin Ersin Kurşunoğlu, 40-44'te İbrahim Kırmaç, 45-49'da Oktay Fırat, 50-54'te Nihat Özkaymak, 55-59'da Memet Mustafa Buldum, 60-64'te Abdullah Ertekin, 65-69'da Saim Erdoğan, 70-74'te Mengüç Gözüyaşaran, artı 75'te Yusuf Üzer birinci oldu.

Kadınlar 35-39 yaşta Meryem Kılınç Gündoğdu, 40-44'te Tülin Oktay, 45-49'da Selma Varlıker, 50-54'te Gülşen Sönmez, 55-59'da Birsen Kılınç, 60-64'te İsmigül Yıldız, artı 65'te Aysel Yıldız ilk sırayı aldı.

Startı verdikten sonra yarışa 3110 numaralı forma ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 21 kilometrelik parkuru 2 saat 20 dakikada koşarak tamamladı.

Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen kupa ve madalyalar verildi

Maraton sonunda dereceye girenlere kimyasal ürün kullanılmadan geri dönüşümlü malzemelerden üretilen kupa ve madalyalar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç Soyer, "Maratona katılım oldukça yüksekti. Koşanların keyfi yerindeydi. Çok memnunuz. Her yıl hem katılım hem koşanların hızı artıyor. Spor sadece zaman geçirilecek bir alan değil. Beden ve ruh sağlığı açısından hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.