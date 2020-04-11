İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı - Son Dakika

İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı

6 saat önce

Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandıSOKAĞA çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan İzmir'de yollar ve caddeler sessizliğe büründü.

Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı

SOKAĞA çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan İzmir'de yollar ve caddeler sessizliğe büründü. Yasağın ilk gününde İzmir sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladığı şehirde sokaklar ve caddelerde yasağa uyulduğu gözlendi. 2 gün sürecek yasak nedeniyle şehrin en işlek noktalarından olan Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerindeki yollar boş kaldı. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlardan büyük bir çoğunluğu sağlık personeli olduğunu ve gece vardiyasından çıktıklarını belirtti. Polis ekipleri ise cadde ve sokaklara çıkan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. Kapalı olan tramvay hatlarında, Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tramvay seferleri iptal edilmiştir yazısı yer alırken, İZBAN ve metro hatlarında da aynı bilgilendirme yazısına yer verildi. Yasak nedeniyle Konak Meydanı boş kalınca, meydanın meşhur güvercinlerini beslemek görevi de polise düştü. Meydana yem ve ekmek getiren polisler, bunları kuşlara attı. Ayrıca, polis ekipleri yasağın ilk gününde uygulamalarda bulundu. Ekipler, tamamen boşalan Konak Meydanı'ndan geçen kişileri denetledi ve yasak kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti. Ayrıca, Alsancak İZBAN Durağı önünde, polis uygulama noktası oluşturdu. Araçları tek tek durdurdu. Yasağa uymayanlara işlem uyguladı.

'ÇALIŞMAK ZORUNDA OLANLAR SOKAKTA'

İkiçeşmelik'te bir fırında çalışan Müzeyyen Şahin, Biz dün akşam kapalıydık, o yüzden bize gelen olmadı. Bu sabah açtık ve oldukça yoğun bir talep var. Biz de evlere servis yapacağız. Belirli saatlerde çıkıp vatandaşlara ekmeklerini ulaştıracağız. Önlemlerimizi aldık ve hizmetimize devam ediyoruz. Maskemizi takıyoruz, sürekli ellerimizi sabunla yıkıyoruz ve bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz dedi.

Su dağıtım firmasında çalışan Ayhan Durman, Görevimizin başındayız. Endişeli değiliz desek yalan olur, ama yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Biz gereken tüm önlemlerimizi alıyoruz. Eldivenlerimizi takıyoruz, bidonlarımızı temizliyoruz. Umarım bir an önce güzel günlere tekrar kavuşuruz dedi.

Eczacı Berrin Erdoğan da Sokağa çıkma yasağı var ama ben eczacı olduğum için çalışmaya devam ediyorum. Gelen çok fazla insan olmuyor, ancak acil vakalar geliyor. Gelen az da olsa biz çalışmaya devam etmek durumundayız dedi. Karşıyaka ilçesinde çalışan sağlık personeli olduğunu ifade eden Zeynep Arabacı, İşyerimiz burada sağlık personeliyiz. Saat 7'den beri buradayız. İşyerimiz yakın. Hava güzel, hava alıp döneceğiz dedi. Vatandaşlardan Serap Saygın köpeğini gezdirmek zorunda kaldığını belirterek, Sabah ve akşam mecburen 5 dakikalığına çıkıp dönüyoruz. Bu konuda herhangi bir yazı da gelmedi. Neden çıktığımı soran polislere de durumumu anlattım. Küçük olsa evde idare edebiliriz belki ama sizin de gördüğünüz gibi çıkmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde sağlık personeli olduğunu belirten Serap Molkoç ise şunları söyledi

24 saat nöbetinden çıktım tam 2 buçuk saattir burada mağdurum. Gerçekten ağlayacağım. Bir tane otobüs geçmedi. Otobüslerin saatleri seyrek ama çalışıyor. Eşim gelip alayım diyor ama sonuçta ona yasak var. Bornova'da oturuyorum evime gitmeye çalışıyorum diye konuştu.

İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı

Polis, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:20 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Kuşu kaybolan epilepsi hastası çocuğa polisten sürpriz Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi         
19:53
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu         
19:33
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı         
18:59
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı         
18:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir         
18:23
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi         
17:34
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim         
17:17
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da         
17:16
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu         
17:03
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı         
16:51
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı         
16:38
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek         
16:20
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik         
15:54
Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı         
15:54
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı         
15:50
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
15:40
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın         
15:21
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu         
15:19
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 20:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]