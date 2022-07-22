İzmir Yaşam Alanları'ndan Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: "Projeyi Onaylayan Danıştay Kararını Tanımıyoruz" - Son Dakika
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İzmir Yaşam Alanları'ndan Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: "Projeyi Onaylayan Danıştay Kararını Tanımıyoruz"

22.07.2022 19:29
İzmir Yaşam Alanları'ndan Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: "Projeyi Onaylayan Danıştay Kararını Tanımıyoruz"

İzmir Yaşam Alanları Meclisi, Danıştay 6. Dairesi'nin Çeşme Projesi’ne yönelik yürütmeyi durdurma talebini reddetmesine tepki gösterdi. Açıklamada, "İzmir’in Kanal İstanbul’u olan projenin hemen durdurulmasını istiyoruz. Alınan hukuk dışı Danıştay kararını tanımıyoruz" denildi.

KERİM UĞUR

İzmir Yaşam Alanları Meclisi, Danıştay 6. Dairesi'nin Çeşme Projesi'ne yönelik yürütmeyi durdurma talebini reddetmesine tepki gösterdi. Açıklamada, "İzmir'in Kanal İstanbul'u olan projenin hemen durdurulmasını istiyoruz. Alınan hukuk dışı Danıştay kararını tanımıyoruz" denildi.

İzmir'de çevrecilerin bir araya gelerek oluşturduğu İzmir Yaşam Alanları Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilmek istenen Çeşme Projesi'ne yönelik yürütmeyi durdurma istemini reddeden Danıştay 6. Dairesi'ni protesto etti.

"İKTİDAR GÖRMEZDEN GELDİ"

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan çevreciler, "Yaşamı savunuyoruz, İzmir'i savunuyoruz" yazılı dövizler açıp, "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganı attı. Basın açıklamasını İzmir Yaşam Alanları üyesi Erol Akcan okudu. Açıklama şöyle:

"İzmir Yaşam Alanları özneleri olarak 'İzmir'in Kanal İstanbul'u' olarak adlandırdığımız Çeşme, Yarımada Turizm projesi ile ilgili açtığımız davada bilirkişilerin 'Bu proje yapılamaz' raporuna karşın Danıştay 6. Dairesi'nin çoğunlukla projeyi onaylamasını kabul etmiyoruz. 2020 yılının ilk ayından bu yana yaşanan talan projesinin hayata geçirilmesine yönelik bu süreçte; sermayenin iştahı, isteği ve gözükaralığı ilk günden biliniyor, görülüyordu. Ancak iktidar ne hukuka ne odaların nesnel raporlarına ne bilirkişi bildirimlerine ne de kamuoyu tepkisine itibar etmedi, kulak vermedi, tüm gerçekleri görmezden geldi.

"DANIŞTAY KARARINI TANIMIYORUZ"

Kamuya ait olan bu alanların sermayeye peşkeş çekilmesini bölge halkı, ülke insanları istemiyor. Bu karar bir avuç sermayenin çıkarına hizmet etmekten ve bölgedeki tüm varlıkların var olma, yaşama haklarını gasp etmekten, yaşamı yok etmekten başka bir anlam taşımıyor. Bu el değmemiş özgün coğrafyaya bomboş, satılacak arazi olarak bakılmasın diyoruz. Su sıkıntısı içindeki Yarımada'da, Konak ilçesinden büyük bir alana golf sahaları planlanmasını istemiyoruz. Nüfusu yoğunlaştırılıp, doğanın dengesinin bozulmasına karşı çıkıyoruz. İzmir'in Kanal İstanbul'u olan projenin hemen durdurulmasını istiyoruz. Alınan hukuk dışı Danıştay kararını tanımıyoruz."

"RANT PROJESİNİN KARŞISINDAYIZ"

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak çevre sağlığının önemine dikkat çekerek, "Çeşme gibi ülkemizin en değerli, doğal olarak en güzel, verimli, insan sağlığı açısından son derece kıymetli bir bölgesinin rant alanına açılmış olmasını kabul edemeyiz. Böyle bir rant projesinin karşısında olduğumuzu ve bu yönde çaba gösteren bütün örgütlere destek vereceğimizi beyan ederiz" diye konuştu.

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da "Vahşi kapitalizmin Yarımada'yı talanına izin vermeyeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Danıştay, İstanbul, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Yaşam Alanları'ndan Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: "Projeyi Onaylayan Danıştay Kararını Tanımıyoruz" - Son Dakika
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