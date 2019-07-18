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İZMİR YAVRU KÖPEK 5 METRE DERİNLİKTEN KURTARILDI

2 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ege Sanayi Sitesi Bölgesi'nde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeği Çiğli Belediyesi ekipleri kurtardı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ege Sanayi Sitesi Bölgesi'nde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeği Çiğli Belediyesi ekipleri kurtardı. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metre derinlikteki havalandırma borusuna düştüğünü görünce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çiğli'deki itfaiye ekiplerinden destek istendi. Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek, gerekli tıbbi işlemlerin yapılması ve durumunun kontrol altında tutulması için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Yavru köpeğe, hayatını İzmir'deki sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamasına adayan ve geçen yıl vefat eden Nebiha Deprem'in isminin yaşatılması düşüncesiyle 'Nebiha' adı verildi.
İZMİR YAVRU KÖPEK 5 METRE DERİNLİKTEN KURTARILDI
Çiğli Belediyesi, Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:36 Kaynak: DHA
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