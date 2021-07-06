İzmir Yaz Seferlerini Sevdi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün başlattığı yaz seferleri İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Cumartesi ve pazar günleri, deniz yoluyla Foça, Mordoğan ve Urla'ya kolayca ulaşan vatandaşlar, günübirlik tatilin keyfini çıkarıyor.

Pandemi kısıtlılıklarının sona ermesiyle birlikte Foça, Mordoğan ve Urla'ya düzenlenen "Hafta Sonu Yaz Seferleri" günübirlik tatilcilerin gözdesi oldu. Birbirinden güzel üç sayfiye mekanının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, ilk haftadan gemilere adeta akın etti. Ücret tarifesinde artış yapılmazken; gidiş-dönüş bilet alınması halinde de 2020 yılı fiyatlarına göre yüzde 10 indirim de sağlanıyor.

İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, "Hedefimiz, kara trafiğinde daha fazla yol kat edilen yerler arasında denizde kısa sürede ulaşım imkanı sunmaktı. Hatları buna göre planladık ve denizde geçen süreyi de en aza çektik. Rahat ve konforlu yolculuk imkanı sunuyoruz. Doluluk oranları, iki hafta içinde yüzde 70'lere dayandı. Deniz yoluyla ulaşımın tüm hatlarına ilgi her geçen gün artıyor. Bu tablo, bizi, güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet için daha da şevklendiriyor" dedi. Yılmaz, seferlerde maskesiz seyahate izin verilmediğini, gemilerin sefer öncesi ve sonrası dezenfekte edildiğini de sözlerine ekledi.

Foça ve Mordoğan için ek sefer

İZDENİZ, Üçkuyular-Foça ve Karşıyaka-Mordoğan hattında düzenlenen seferleri kullanmak isteyen ve İzmir'in her iki yakasında oturan yolcular için de ek sefer de düzenliyor. Cumartesi ve pazar günleri Üçkuyular - Foça (08. 15 ) seferini kullanmak isteyen yolcular için Karşıyaka'dan Üçkuyular'a 07. 30 da; Karşıyaka - Mordağan (08. 30) seferini kullanmak isteyen yolcular için ise Üçkuyular'dan Karşıyaka'ya 07. 50 de ek sefer yapılıyor.

Bilet satış noktaları

Yalnızca cumartesi ve pazar günleri yapılan Foça, Mordoğan ve Karaburun seferlerinde İzmirim Kart kullanılmıyor. Biletler, hafta içi ve sefer gününden en az bir gün önce Karşıyaka, Konak ve Üçkuyular iskeleleri ile İzmir Marina Ön Bürodan alınabilir. Urla Seferi tek gidiş fiyatı 12, 5 TL, gidiş-dönüş ise 20TL. Mordoğan ve Foça seferleri için ise tek gidiş fiyatı 25 TL; gidiş-dönüş 45 TL.

Sefer saat bilgileri ve bilet satış noktaları hakkında ayrıntılı bilgi www. izdeniz. com. tr adresinden alınabilir.