İzmir Yeni Tiyatro Sahnesine Kavuştu

İzmir Devlet Tiyatrosu
Müdürü Levent Ulukut, Bornova
Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin, "Kantocu" adlı müzikalle açılacağını söyledi.
Ulukut, Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sahnenin hizmete girmesiyle İzmirlilerin sanatla daha çok iç içe olacağını ifade etti.
Merkezin tamamlanmasından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un çok katkısı olduğunu belirten Ulukut, şunları kaydetti:
"Bakanımız İzmir'e her geldiğinde buradaki çalışmaları inceledi. Yetkililere, 'Çalışmaları hızlandırın.' dedi. 7 Şubat'ta burada seyircinin karşısına çıkıyorsak, kendisinin emeği çok fazladır. Perşembe akşamı sadece tiyatro sahnesinin açılışını yapacağız. Binanın açılış tarihi Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü bir tarihte yapılacak."
"Müzikalin biletlerinin hepsi satıldı"
Sahnenin, Haldun Dormen
'in yazdığı "Kantocu" adlı müzikalle açılacağını hatırlatan Ulukut, 380 kişilik salonun dolacağına inandığını dile getirdi.
Ulukut, İzmir Devlet Tiyatrosu Karşıyaka
Sahnesi'nde inşaat çalışmalarının tamamlandığını sözlerine ekledi.
Müzikalin yönetmeni Sabri Özmener
de ağustostan bu yana aralıklarla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını vurguladı.
İzmirlilerle çok önemli bir oyunla buluşacaklarını hatırlatan Özmener, "60 kişinin görev alacağı bir müzikalde arkadaşlarımız 20 şarkıyı seslendirip, kanto oyunu sergileyecekler." şeklinde konuştu.