İzmir yeni yıla ışıl ışıl giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir yeni yıla ışıl ışıl giriyor

25.12.2021 11:18
İzmir yeni yıla ışıl ışıl giriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022'ye sayılı günler kala daha aydınlık bir yıl umuduyla kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla donattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022'ye sayılı günler kala daha aydınlık bir yıl umuduyla kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla donattı. Konak ve Karşıyaka Tramvayları, Birinci Kordon'da çalışan Nostaljik Tramvaylar da ışıklarla süslendi.

İzmir yeni yıla ışıl ışıl girmeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022'nin daha aydınlık ve umut dolu geçmesi dileğiyle kentin merkezindeki cadde, sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla süsledi. Birinci Kordon Liman, Cumhuriyet Meydanı arası, Alsancak İskele, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Pasaport Vapur İskelesi, Konak Meydanı, Kemeraltı Anafartalar Caddesi, Milli Kütüphane Caddesi, Bornova meydanı, İzmir Marina ışıklarla donatıldı. Ayrıca meydanlara direk motifleri ve ışıklı taklar yerleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A. Ş. Konak ve Karşıyaka Tramvaylarını da süsledi. Ayrıca Birinci Kordon üzerinde çalışan Nostaljik Tramvaylar ışıklarla donatıldı.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Meydanı, Karşıyaka, İzmir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İzmir yeni yıla ışıl ışıl giriyor - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Isparta Tekespor kalecisinin penaltı atışlarındaki davranışlarına tepki yağıyor
12:12 Eşeğin üzerine atladığı vatandaş, dükkana kaçarak zor kurtuldu
11:58 EuroLeague, Real Madrid-Partizan maçında yaşanan şiddet olaylarının ardından skoru tescil etti
11:46 Euroleague, tarihi şiddet olaylarının yaşandığı Real Madrid-Partizan maçının skorunu tescil etti
11:35 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Oliveira'ya, Jorge Jesus'un tartışma yaratan çıkışı soruldu:Çok iyi oyun oynanıyor
11:33 THY seferinde alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı, uçak acil iniş yaptı
11:22 Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'ya Jorge Jesus'un olay yaratan sözü soruldu: Çok iyi oyun oynanıyor
11:23 Altında son durum: Gramı 1.240 lira seviyesinden satılıyor
11:21 Genç kızın eski sevgilisi tekme tokat saldırdı! Görenler sadece izledi
11:16 Gelecek vaad eden genç futbolcular listesinde tek Türk! 'Arda Güler'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 12:38:11. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir yeni yıla ışıl ışıl giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement