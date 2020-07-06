İZMİR Yer fıstığı Silopi'den dünyaya açılacak - Son Dakika

İZMİR Yer fıstığı Silopi'den dünyaya açılacak

Yer fıstığı Silopi'den dünyaya açılacakİZMİR'de yaklaşık 20 yıldır kuruyemiş üretimi yapan İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdülhamit Sevim, sektördeki deneyimini Şırnak'ın Silopi ilçesine taşıdı.

Yer fıstığı Silopi'den dünyaya açılacak

ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeyi reddettiği Iagupova, sevgilisiyle birlikte eski takımı Çukurova'ya transfer oldu

İZMİR'de yaklaşık 20 yıldır kuruyemiş üretimi yapan İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdülhamit Sevim, sektördeki deneyimini Şırnak'ın Silopi ilçesine taşıdı. Sevim, Silopi'de köylülerle ortak yaklaşık 80 bin dönüm alanda yer fıstığı üretti. Bu yıl 40 bin ton kaliteli ürün beklediklerini söyleyen Sevim, ihracata başlamak için kolları sıvadı.

İzmir'de 2001 yılından beri kuruyemiş üreten Abdülhamit Sevim, 4 yıldır Şırnak'ın Silopi ilçesinde köylülerle ortak, yer fıstığı ekimi yapıyor. Bu yıl 40 bin ton ürün beklediğini söyleyen Abdülhamit Sevim, bölgede barajın açılması ve sulama desteğinin verilmesi ile ihracatın önünün açıldığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. Mardin'de doğup büyüdüğünü, yaklaşık 20 yıldır da İzmir'de istihdam sağladığını kaydeden Abdülhamit Sevim, 4 yıl önce Silopi'de büyük aşiretler ve çiftçilerle el ele vererek üretime başladığını anlattı. Silopi topraklarının oldukça verimli olduğunu söyleyen Sevim, "İlk sene 4 bin tonla başladık, inşallah bu sene 40 bin ton ürün bekliyoruz. Yerli kabuklu fıstığa Türkiye'de ihtiyaç var. Ürün rağbet gördü ve kaliteli oldu. Topraklar da üretime oldukça uygun" dedi.

'ARAZİ SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR'

Silopi'deki arazi sahiplerinin üretimden oldukça memnun olduğunu dile getiren Sevim, üründeki kalitenin arttıkça dış pazarlara açılmak istediklerini ifade etti. Sevim şöyle konuştu:

"Silopi'de arazi sahibi İdris Samay ve ailesiyle bir ortaklık kurduk. Yaklaşık 80 bin dönüm alanda üretim yapıyoruz. 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. Tarımsal kooperatif kurabilirsek bunu başarırız. Devlet desteği olursa hem istihdamın önü açılır hem de oradaki vatandaşlar çalışmış olur. Şu anda fıstık Türkiye'ye fazlasıyla yeter. Ar-Ge çalışması yaparak ihracatı başlatacağız. Arazi sahiplerinin fıstık sayesinde yüzleri gülmeye başladı. Eğer bu üretim artarsa orada ne terör kalır ne de sorun. Herkes ekmeği rahat rahat yemeğe başlar."

Silopi, Şırnak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Yer fıstığı Silopi'den dünyaya açılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:40 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
15:12
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
15:00
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
14:47
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
14:36
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
14:30
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:29
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
Koronavirüse rağmen gurbetçilerin tatillerini Türkiye'de geçirme isteği Kapıkule'deki rakamlara yansıdı
12:53
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
12:33
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
12:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 15:23:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Yer fıstığı Silopi'den dünyaya açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]