SPOR İzmir yine koşamayanlar için koşacak - Son Dakika

İzmir yine koşamayanlar için koşacak

Mustafa KÖPRÜLÜ - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 8 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022'ye Türkiye'de yine İzmir ev sahipliği yapacak. İzmir'de 8 bin kişi ile sınırlanan koşunun kayıtları dolarken, 2 yıl aradan sonra 2 kıta ve 7 ülkede gerçekleşecek organizasyonda yüzbinlerce kişi koşamayanlar için koşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Ford Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon dünyada ve Türkiye'de 7'nci kez, İzmir'de ise 5'inci kez gerçekleşecek.

Startı İzmir Kültürpark'ta saat 14.00'te verilecek ve bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 kilometre hızla yola çıkacak Yakalama Aracı'na yakalanmamaya çalışacak. Engelli sporcular da kendilerini iten ya da çeken kişilerden yardım alarak yarışacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya'nın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen organizasyonun basın toplantısına İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu, Red Bull sporcuları Hazal Nehir ile Dario Costa da katıldı.

SOYER: İZMİR'İN TERCİH EDİLMESİ TESADÜF DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir kez daha dünyanın en büyük iyilik koşusuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyip, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor alışkanlığımızı çoğaltmak ve İzmir'i dünyayla buluşturmak amacıyla uluslararası spor organizasyonlarına büyük önem atfediyor. Yaşadığımız pandemi sürecine rağmen çok sayıda spor etkinliği gerçekleştirdik ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaptık. Wings for Life World Run yarışı için İzmir'in tercih edilmesi de bir tesadüf değil. Şehrimizin bu yarışmaya ev sahipliği yapmaya devam etmesi, spora verdiğimiz artan değerin bir sonucu. Omurilik felçlilerin tedavisine destek olabilmek için herkesi 8 Mayıs günü bu koşuya davet ediyoruz" dedi.

ÇETİNKAYA: UMUTLARIMIZI BÜYÜTECEĞİZ

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya, "Türkiye'de ve dünyada 3 milyondan fazla kişi omurilik felcine bağlı olarak tekerlekli sandalye ile hayatına devam ediyor. Bu yüzden omurilik felci tedavisine yönelik yapılan her çalışma bu kişilerin hayata tutunması için büyük önem taşıyor. Henüz tedavisi bulunmayan bu hastalık için Wings For Life Vakfı'nın üstlendiği misyona biz de TOFD olarak destek vermekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki Wings For Life World Run'la omurilik felci tedavisi için umutlarımızı büyüteceğiz" diye konuştu.

BAHATTİN HEKİMOĞLU: FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ

Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Üçüncüsü Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu, "Ben de omurilik felçlisiyim. Bitiş çizgisi olmayan keyifli güzel bir koşu. İtici güçlerimle birlikte gidebildiğim kadar gitmeye çalışacağım. Bu yarışa ikinci katılışım. Koşamayanlar için koşacağız, omurulik felçlileri için bu global hareketin bir parçası olmaktan mutluyum. Burada farkındalık yaratmak istiyoruz. Bunun bir kelebek etkisi olarak çoğalmasını ve omurilik tedavisinde faydalı olacağını umuyorum" dedi.

CANER ERDENİZ: HEYECANLI VE MUTLUYUZ

Basketbolcu Caner Erdeniz koşuya oyuncu eşi Müge Boz ile birlikte katılacak. "Böyle bir organizasyonda bulunmak bizim için gurur verici" diyen Erdeniz, "Büyük bir organizasyon. İzmir'de 5'inci kez, Türkiye'de 7'nci kez düzenleniyor. Omurilik felçinin tedavisine fon sağlamak için buradayız. Bu koşunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Farkındalık yaratma açısından çok önemli. Tüm dünyada aynı anda başlıyor ve büyük katılım sağlanıyor. Bu sene ilk defa katılıyoruz. Büyük bir kalabalıkla koşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz" yorumu yaptı.

MÜGE BOZ: BU KOŞU BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR

Oyuncu Müge Boz, çok mutlu ve duygusal olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyonun parçasıyız. Hikayesinin ilk çıkış noktasın baktığımızda bir babanın çocuğunun hastalanmasından sonra ona ve aynı zamanda aynı şeyi yaşayan kişilere umut ve destek olmak için başlatmış olduğu bir proje. Bu beni çok duygulandırıyor. Amacımız omurilik felçlilerinin tedavilerine yönelik yapılan araştırmalara bir fon oluşturmak. Toplanan yardımlarla ümit ediyoruz ki bu hastalığın kalıcı bir tedavisi bulunacak. Şu ana kadar 1 milyona yakın kişi gönüllü olarak yürüdü. 7 farklı ülkede binlerce kişi tek bir amaç için buluşacağız. Sesimizi daha çok duyurabilmek için gönüllü olmak beni gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

ANIL ALTAN: ÇOK ANLAMLI BİR KOŞU

Oyuncu Anıl Altan, pandemiden önce de koşma fırsatını yakaladığını söyleyerek, "Çok anlamlı bir koşu, daha önce eşimle beraber koşmuştuk. 2 kıtada 7 farklı ülkede aynı anda koşuluyor olması, sporun birleştirici gücü, insanların çıkar gözetmeksizin destek amaçlı bu kadar kişinin bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Her sene katlanarak artıyor. Biz küçük bir parçayız aslında. Sayemizde 1 kişi bile gelirse ne mutlu bize. Çok ciddi bir fon sağlanıyor ve sonuç da alınıyor. Hastalık için tedavinin sonuca ulaştığını duyuyoruz. İnşallah ilerde bu fonlar ile tedavi daha da artar" dedi.

ONUR BÜYÜKTOPÇU: ROL ALMAK ÇOK DEĞERLİ

Oyuncu Onur Büyüktopçu ise memleketi İzmir'de bu koşunun yapılmasının kendisi için ayrıca güzel olduğunu belirterek, "Sevgili sanatçı dostlarımla güzel ve anlamlı bir etkinlikteyiz. Omurilik felci tedavisine katkı sağlamak için çok değerli bir proje. Pazar günü hep beraber koşacağız. En son 2019 yılında 9 bin kişi koşmuş. İzmir'de insanlar her yerde form doldurma peşinde. Bu fona yardımcı olmak, bu etkinliklerde rol almak bir sanatçı için çok önemli ve değerli bir şey. Sosyal sorumluluklar her daim hayatımızda. Bizler sözcü oluyoruz. Umarım bu koşuda güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.