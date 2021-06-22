İzmir Yolu ve Ata Bulvarı'nda trafik düzenlemesi - Son Dakika

İzmir Yolu ve Ata Bulvarı'nda trafik düzenlemesi
22.06.2021 17:32
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İzmir Yolu ve Ata Bulvarı üzerinde 22-30 Haziran tarihleri arasında 00.00-05.00 saatleri arasında yön bilgi levhaları kazı, betonlama ve vinçle yerine koyma işlemleri gerçekleştirilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İzmir Yolu ve Ata Bulvarı üzerinde 22-30 Haziran tarihleri arasında 00.00-05.00 saatleri arasında yön bilgi levhaları kazı, betonlama ve vinçle yerine koyma işlemleri gerçekleştirilecek. Ata Bulvarı'ndan geliş Flament Kavşağı yaklaşımı, İzmir yolu geyiş istikameti Niltim çıkışı ve İzmir Yolu gidiş istikameti Egemenlik girişinde yapılacak çalışmalarda sürücülerin hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. - BURSA
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