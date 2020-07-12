İZMİR Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika

İZMİR Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından olduİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 60 yaşındaki Adnan Papağan yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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